Laatzen

Für die Europawahl am 26. Mai sucht die Stadt Laatzen noch Wahlhelfer. Insgesamt werden 280 Laatzener benötigt, die die Wahllokale besetzen und die Stimmen auszählen. Als Anerkennung wird eine Entschädigung von 35 Euro ausgezahlt, die Wahlvorsteher der 35 Bezirke erhalten 45 Euro. Interessenten müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und in Laatzen wahlberechtigt sein. Anmeldungen nimmt das Bürgerbüro unter Telefon (0511) 8205-5555 sowie per Anmeldeformular auf laatzen.de entgegen. Vor der Wahl werden die ehrenamtlichen Helfer geschult. jd

Von Johannes Dorndorf