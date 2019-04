Ab sofort kann auch in Laatzen das Lastenfahrrad „Hannah“ kostenlos für bis zu drei Tage geliehen werden. Vertreter der Stadt nahmen das vom enercity-Fonds proKlima mit 5000 Euro finanzierte Elekrorad am Mittwoch in Grasdorf in Empfang. Der dortige Nahkauf-Markt ist die erste Verleihstation.