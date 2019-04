Der SV Laatzen sucht den neuen Volkskönig und bietet bei der „Woche der Volksscheibe“ allen ab 16-Jährigen noch bis Sonnabend, 13. April, Gelegenheit, an dem Preisschießen im Klubhaus am Steinbrink teilzunehmen. Der Sieger erhält 200 Euro und soll beim Schützenfest am 18. Mai gekürt werden.