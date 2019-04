Die Vereine in Rethen und in Gleidingen richten auch in diesem Jahr wieder Feiern zum Maianfang aus: Von 12 bis 19 Uhr gibt es in beiden Ortsteilen Spielangebote für Kinder und Erwachsene, Live-Musik, Kulinarisches und nostalgische Straßenbahnfahrten. Neu dabei ist der Verein „Rethen rockt“.