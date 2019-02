Nachrichten Laatzen - Ortsrat Rethen stellt Verkehrsplanung zurück Der Verkehrsentwicklungsplan für Laatzen bewegt weiter Bürger und Politik. Der Ortsrat Rethen hat beschlossen, die Entscheidung zurückzustellen, um insbesondere über die Radwegeplanung zu diskutieren.

Der Fuß- und Radweg entlang der Hildesheimer Straße in Rethen ist bislang in beide Richtungen freigegeben. Der Verkehrsentwicklungsplan schlägt für Radfahrer in Richtung Gleidingen stattdessen einen Schutzstreifen vor. Quelle: Dorndorf