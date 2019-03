Laatzen-Mitte/Grasdorf/Rethen

Eine Hunderte Meter lange Ölspur in Laatzen-Mitte hat am Freitagnachmittag Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Die bis zu zwei Meter breite Spur reichte von der Kreuzung Hildesheimer Straße/ Würzburger Straße bis zur Karlsruher Straße. Die um 16.50 Uhr alarmierte Feuerwehr streute die Gullyeinläufe in dem Bereich ab, so dass die Flüssigkeit nicht in die Kanalistation gelangen konnte, wie Feuerwehrsprecher Gerald Senft erläutert. Das übrige Öl habe eine Fachfirma entfernt. Der Verursacher sei der Feuerwehr nicht bekannt.

Am Sonnabend folgten zwei kleinere Einsätze in Grasdorf und Rethen: Gegen 9 Uhr schnitten die ehrenamtlichen Helfer einen Baum an der Straße Reinekamp zurück, der auf den Fußweg und die Fahrbahn zu stürzen drohte. Um 11.15 Uhr rückten die Ortsfeuerwehren Rethen und Gleidingen zum Wohnpark Rethen an der Dr.-Alex-Schönberg-Straße aus, wo die Brandmeldeanlage wegen angebrannten Essens ausgelöst hatte. Der Einsatz war nach wenigen Minuten beendet.

Von Johannes Dorndorf