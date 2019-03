Halter, die ihren Hund unter Kontrolle haben, dürfen diesen in weiten Teilen des Stadtgebietes Laatzen frei laufen lassen. In der Brut- und Setzzeit vom 1. April bis 15. Juli müssen Hunde jedoch auch in den bisher noch zulässigen Gebieten der freien Natur an die Leine – zum Schutz von Wildtieren.