Laatzen-Mitte

Selbst wenn ein Mensch seine Gefühle kaum benennen kann, der Körper zeigt sie: beim Sträuben der Nackenhaare, wenn das Gesicht errötet, die Atmung schneller wird oder sich allgemein Bauch, Brust und Kehlkopf melden. „Focusing – auf die Weisheit des eigenen Körpers hören“, ist ein neuer Kursus, den die Familien-, Paar- und Lebensberatung von Montag, 19. November, 16.30 bis 18.45 anbietet. Noch bis Mittwoch 15. November, werden Anmeldungen entgegen genommen.

Unter Anleitung der in Focusing, Feldenkrais und Mediation fortgebildeten Diplompädgogin und Supervisorin Ingeborg Vonholt lernen die Teilnehmer in einem Sechs-Schritte-Programm und nach Aufwärm-, kurzen Mediationsübungen einen Dialog mit ihrem Inneren zu führen. „Der Körper weist Ihnen dabei die Richtung und gibt Ihnen Hinweise“, erklärt Vonholt. Mit der in den Siebzigerjahren in Chicago entwickelten Technik könnten Menschen lernen, die körpereigenen Signale bewusst wahrzunehmen und für sich zu nutzen – vor Entscheidungen oder um ihr Vorgehen zu planen. Die Technik trage zudem zur Selbstakzeptanz bei.

Vonholt: „Keine Therapie“

Focusing habe nichts mit Aufarbeitung oder Vergangenheitsbewältigung zu tun, betont Vonholt: „Therapieerwartungen kann nicht entsprochen werden.“ Vielmehr richte sich die Technik besonders an Leute, die unter Leistungsdruck stehen, sich nicht gut spüren könnten und funktionieren müssten

Für acht Termine bis einschließlich 28. Januar und jeweils montags zahlen die Teilnehmer 68 Euro. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch möglich unter Telefon (0511) 823299 oder per Email an lebensberatung.laatzen@evlka.de

Von Astrid Köhler