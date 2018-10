Laatzen-Mitte

Der Initiativkreis Menschen mit Behinderungen in Laatzen kommt am 1. November wie an jedem ersten Donnerstag eines Monat zu einem Treffen zusammen: im Stadthaus am Marktplatz. Zu Gast sind dann Dieter Mahler und ein weiterer Vertreter des neu gewählten Seniorenbeirats.

Neben dem gegenseitigen Kennenlernen und Austausch soll es dann um den Antrag für einen Behindertenbeauftragten in Laatzen gehen, den der Initiativkreis seit Jahren fordert. Der Fachausschuss hat dessen Einstellung – allerdings eines Ehrenamtlichen und nicht eines Hauptamtlichen – bereits mehrheitlich zugestimmt. Der Rat wird voraussichtlich in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 15. November, darüber entscheiden.

Das nächste Treffen des Initiativkreises ist dann am Donnerstag, 6. Dezember. Der Ort wird wegen der gleichfalls geplanten Weihnachtsfeier noch bekannt gegeben.

Von Astrid Köhler