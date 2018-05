Laatzen-Mitte

Wegen der Fehlbedienung einer Mikrowelle ist die Laatzener Feuerwehr am Mittwochnachmittag zu einem Mehrfamilienhaus am Ginsterweg ausgerückt. Eine Nachbarin hatte Rauch aus dem Schlafzimmerfenster der Wohnung im Hochparterre austreten sehen. Als die um 15.20 Uhr alarmierte Feuerwehr eintraf, hatte die 55-jährige Bewohnerin die Räume bereits verlassen und wurde von Rettungskräften versorgt.

Die Laatzener Feuerwehr rückt mit knapp 20 Helfern zu einem Einsatz am Ginsterweg aus. In einer Mikrowelle hatte ein Brett Feuer gefangen. Quelle: Senft

Weil die verwirrte Frau keine Auskunft über den Hergang geben konnte, musste sich die Feuerwehr mit einem Trupp unter Atemschutz auf die Suche nach dem Brandherd machen. Nach kurzer Zeit wurde sie in der Küche fündig – und zwar nicht wie zunächst angenommen im Ofen, sondern in der Mikrowelle. In dem Gerät fanden die Helfer ein verkohltes Küchenbrett, einen Rost und etwas Alufolie vor, die sie eilig ins Freie beförderten. Der Qualm hatte sich in der gesamten Wohnung ausgebreitet, so dass die Feuerwehr die Räume lüftete. gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet, bei dem knapp 20 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst beteiligt waren.

Von Johannes Dorndorf