Nachrichten Laatzen-Mitte - Grundschule Pestalozzistraße veranstaltet Winterbasar Zu einem Winterbasar mit Selbstgemachtem, Waffeln und einer Tombola lädt die Grundschule Pestalozzistraße für Sonnabend, 17. November, 11 bis 14 Uhr ein. Die Einnahmen kommen dem Förderverein zugute.

