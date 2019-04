Die Laatzener Gymnasiastin Marisa Heiser hat am Wochenende in Oldenburg den ersten Preis im Fachgebiet Biologie des Landeswettbewerbs „Schüler experimentieren“ gewonnen. An dem Wettbewerb der Juniorsparte von „Jugend forscht“ hatten sich insgesamt 647 Schüler aus ganz Niedersachsen beteiligt.