Alt-Laatzen

Marina Weisband kommt nach Laatzen. Die ehemalige Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei spricht am Montag, 25. März, im Frauenzentrum über das Thema „ Digitalisierung und Demokratie – Chancen, Risiken und eine neue Kultur der Teilhabe“. Dabei geht es um Teilhabe und die Rolle, die das Internet dabei spielen kann. Weisband engagiert seit Jahren politisch: bis 2012 in der Piratenpartei, heute in netzpolitischen Fragen beratend bei Bündnis 90/Die Grünen. Im dem von ihr geleiteten Schulprojekt „aula“ sollen Schüler möglichst früh demokratisches Handeln in eigenen Schulangelegenheiten erproben. Der Vortrag für Frauen im Frauenzentrum, Hildesheimer Straße 85, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. jd

Von Johannes Dorndorf