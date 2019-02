Nachrichten Laatzen-Mitte - Autorin Laura Kneidl liest bei Decius Die Leipziger Beststellerautorin Laura Kneidl stellt am 13. Februar ihren neuesten Roman „Someone how“ bei der Buchhandlung Decius im Laatzener Leine-Center vor.

Die Autorin Laura Kneidl liest am 13. Februar in der Buchhandlung Decius in Laatzen. Quelle: Oliver Favre