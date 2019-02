Laatzen-Mitte

Das Land verstärkt seine Bemühungen um zusätzliche Sozialarbeiter an den Grundschulen. 95 Stellen werden in Kürze in Niedersachsen geschaffen, darunter auch eine in Laatzen. An der Grundschule Pestalozzistraße übernehme das Land eine Vollzeitstelle, kündigte jetzt die SPD-Landtagsabgeordnete Silke Lesemann an.

Für die Einrichtung selbst bringt dies allerdings wohl keine spürbare Verbesserung, sondern entlastet vielmehr den städtischen Haushalt. Denn schon jetzt beschäftigt die Stadt zwei Sozialarbeiterinnen mit 49,5 Stunden pro Woche. „Wenn das Land an der Grundschule eine Stelle einrichtet, zieht sich die Stadt Laatzen entsprechend zurück“, heißt es auf Anfrage im Rathaus – so sehe es das Konsolidierungsprogramm für den Haushalt vor. Schulleiter Axel Paulig ist sich dessen bewusst, dass die Kommune die bisherigen Schulsozialarbeiterinnen freiwillig bezahlt. „Ich hoffe, dass wir uns dadurch nicht verschlechtern“, sagt er.

Mit der Landesförderung werden laut Lesemann Kommunen berücksichtigt, die einen besonderen Bedarf haben. „ Schulsozialarbeit gibt Lehrern Zeit für den Unterricht und nutzt dem Schulklima“, sagt die SPD-Politikerin, die die Grundschule in Laatzen-Mitte in den vergangenen Jahren mehrfach besucht hatte. „Man kann allerdings nicht sagen, dass der Bedarf gesättigt ist.“ So konnte beispielsweise die Schule Im Langen Feld als zweite Grundschule im Stadtteil Laatzen-Mitte von der aktuellen Förderrunde nicht profitieren.

Von Johannes Dorndorf