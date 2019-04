Laatzen-Mitte

Für die Besucher des Leine-Centers geht es derzeit hoch hinaus: In dieser Woche sind in Laatzens Einkaufszentrum ein Klettergarten und eine Kletterwand aufgebaut, an denen insbesondere die jüngeren Gäste ihre Kraft und ihr Geschick unter Beweis stellen können. Gut an kommt bei den Jungen und Mädchen vor allem der Kletterpark Jochen-Schweizer-„ Jungle World“ im Lichthof vor Rewe, bei dem sie auf einem wackeligen Seil balancieren müssen, an einem Netz entlang hangeln und über an Seilen aufgehängten Balken schreiten – alles in einer Höhe von knapp über zwei Metern. Schon nach der Eröffnung am Montagnachmittag bildete sich sogleich eine Schlange von Kindern, die auch am Dienstag Geduld beweisen mussten, bis sie an die Reihe kamen. So auch der siebenjährige Michael, der extra gemeinsam mit seinen drei Brüdern und seinem Vater ins Center kam, nachdem er den Parcours schon am Vortag entdeckt hatte.

An der Kletterwand im Neubau geht es für die jungen Besucher hoch hinaus. Quelle: Dorndorf

Im Neubau können die Kinder – und übrigens auch Erwachsene – parallel eine Kletterwand hochsteigen, immer gesichert von einem der Kletter-Guides, die die beiden Anlagen beaufsichtigen. Geöffnet sind die beiden Anlagen noch am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Von Johannes Dorndorf