Ingeln-Oesselse

Autofahrer in Ingeln-Oesselse müssen sich in den nächsten Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Stadt Laatzen mitteilt, werden in den nächsten Tagen Kanalbauarbeiten in mehreren Straßenzügen beginnen. Erneuert werden je ein Abschnitt des Regenwasserkanals sowie neun Anschlussleitungen in der Wilhelm-Busch-Straße und der Pappelallee. Im Hasenkamp, Hubertusweg, Sohlweg, Bruchkamp und in der Straße Im Wiesengrund werden weitere zwölf Schmutzwasser-Anschlussleitungen ausgewechselt. Bei Kanalinspektionen in den betroffenen Bereichen waren Beschädigungen festgestellt worden. Beauftragt wurde die Firma PSG Straßenbau. Je nach Baufortschritt werden im Wohngebiet auch kurzfristige Vollsperrungen notwendig sein, heißt es im Rathaus. Die Bauarbeiten sollen bis voraussichtlich Ende Juli andauern.

Von Johannes Dorndorf