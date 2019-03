Nachrichten Laatzen - Gleidinger Traditionsfirma Anders hat neuen Eigentümer Der Baustoffhandel Martin Anders ist verkauft. Neuer Eigentümer ist die Unternehmensgruppe Hotze. Der Namen des Gleidinger Traditionsbetriebes werde zum 1. April ebenso übernommen wie die Mitarbeiter.

Der Baustoffhandel Martin Anders an der Oesselser Straße in Gleidingen wurde verkauft. In der nächsten Woche eröffnet der Betrieb unter einem neuen Besitzer. Quelle: Daniel Junker