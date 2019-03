Nachrichten Laatzen - Fotoausstellung zeigt „Ehrenamt im Fokus“ „Ehrenamt im Fokus“ heißt die Fotoausstellung, die vom 11. bis 23. März im Leine Center zu sehen ist. Zur Vernissage am Montag um 17 Uhr werden auch einige der 14 Porträtierten aus Laatzen erwartet.

Die Ausstellung "Ehrenamt im Fokus" zeigt von Montag, 11. März, an die Porträts von 14 in Laatzen Engagierten an ihren Arbeitsplätzen. Zur Vernissage am Montag um 17 Uhr in der Ladenpassage werden neben Vertretern der Stadt und Leine-VHS auch einige Ehrenamtliche erwartet. Quelle: Daniel Junker