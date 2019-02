Alt-Laatzen

Der wolkenlose Himmel dieser Tage befriedigt derzeit nicht nur Sonnenhungrige, sondern auch Mondschwärmer: So hell und deutlich wie derzeit ist das Nachtgestirn in dieser Jahreszeit nur selten zu beobachten – schon gar nicht in Kombination mit irdischen Himmelskörpern wie dem Flugzeug, das jetzt über der Alt-Laatzener Leinemasch einen langen Kondensstreifen hinter sich herzog. Gelungen ist der Schnappschuss unserem Fotografen Torsten Lippelt, der eigentlich die Alt-Laatzener Störchin Käthe bei Sonnenuntergang fotografisch einfangen wollte und entsprechend viel Zeit einplante. Dass der Flieger so gut erkennbar ist, hängt mit der besonderen Tageszeit der Aufnahme zusammen: „Während die Sonne für uns auf dem Boden schon weg war, flog das Flugzeug in mehreren Kilometern Höhe noch im Sonnenlicht“, sagt Lippelt.

Von Johannes Dorndorf