Nachrichten Laatzen - Feuerwehr holt im Sturm gelockerte Metallplatte von Hausdach Die Ortsfeuerwehr Laatzen ist am Mittwoch zu einem Sturmschaden nach Ingeln-Oesselse ausgerückt. Eine im starken Westwind gelockerte Abdeckplatte drohte dort vom Dach eines Mehrfamilienhaus zu wehen.

Weil der Sturm die scharfkantige Abdeckplatte am Schornstein eines Mehrfamilienhauses in Ingeln-Oesselse gelockert hatte und diese herunterzuwehen drohte, rückte am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr die Ortfeuerwehr Laatzen mit der Drehleiter an. Quelle: Senft (Stadtfeuerwehr Laatzen)