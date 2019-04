Feuer bricht in Garage in Rethener Wohngebiet aus

Nachrichten Laatzen - Feuer bricht in Garage in Rethener Wohngebiet aus Bei einem Garagenbrand in einem Laatzener Wohngebiet hat ein 69-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag mutmaßlich eine Rauchvergiftung erlitten. Der Hausbewohner kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den um 3.15 Uhr entdeckten Brand. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

