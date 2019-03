Laatzen

Im Vorfeld der Europawahl am 26. Mai lädt die Europa-Union Niedersachsen zu einem Bürgerdialog nach Laatzen ein. Die Veranstaltung unter dem Motto „Unser Europa. Wir mischen uns ein!“ am Donnerstag, 28. März, dreht sich um die Frage, wie Laatzens Bürger den Einfluss der Europäischen Union im Alltag erleben, was erhalten und was geändert werden sollte. Zur Sprache kommen ganz unterschiedliche Bereiche – von Wohnumfeld und Freizeit über Arbeit und Weiterbildung bis zu Schule und internationale Begegnungen. „Wir können wir Einfluss nehmen auf unsere Zukunft in und mit Europa?“ ist eine der Fragestellungen, unter denen der Bürgerdialog stehen soll.

Mit diskutieren können alle Interessierten. Bürgermeister Jürgen Köhne wird über das Thema „Leben und Arbeiten in Latzen – Bedeutung und Einflüsse der Europäischen Union“ sprechen. Stadtplaner Berthold Gruben berichtet über das Programm Soziale Stadt, Leine-VHS-Geschäftsführer Jürgen Beckstette über „Projekte der Begegnung und des Lernens“ und Hella Kohl, Leiterin des Erich-Kästner-Gymnasiums, über das Thema „Europe mon amour – Europa erleben am EKG“. Moderieren wird den Bürgerdialog Bernd Wolf von der Europa-Union Niedersachsen.

Der Bürgerdialog im Stadthaus, Marktplatz 2, am 28. März dauert von 18 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Katrin Förster von der Stadt Laatzen per Email an team01@laatzen.de sowie telefonisch unter (0511) 8205 9930 entgegen.

Von Johannes Dorndorf