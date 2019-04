Rethen

Autofahrer müssen sich Anfang nächster Woche auf erhebliche Behinderungen auf der Bundesstraße 443 bei Rethen einstellen. Am Montag und Dienstag, 29. und 30. April, wird das Brückentragwerk zwischen den Anschlussstellen Koldinger Straße und Gewerbegebiet Rethen-Ost kontrolliert. Die Fahrbahn in Richtung Sehnde ist in dieser Zeit gesperrt, so dass der Verkehr einspurig per Ampelregelung an der Behinderung vorbeigeleitet wird. „Gerade im Berufsverkehr morgens und abends ist mit nicht unerheblichen Verzögerungen zu rechnen“, warnt die Stadt Laatzen. Unter Umständen sei es sinnvoll, den Bereich zu umfahren. jd

Von Johannes Dorndorf