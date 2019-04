Bei einem Garagenbrand in einem Laatzener Wohngebiet ist ein 69-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag leicht verletzt worden. Der Rethener kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den durch ein defektes Kabel ausgelösten Brand. Sachschaden: rund 15.000 Euro.