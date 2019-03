Grasdorf

Dem Saft von Birken wird eine heilende Wirkung nachgesagt – gegen Haarausfall, gegen Frühjahrsmüdigkeit und manches mehr. Die tatsächliche Wirkung ist zwar umstritten, das Elixier gilt jedoch als Trendgetränk, das in Supermärkten und Drogerien inzwischen zunehmend angeboten wird. In der Grasdorfer Leinemasch sorgt jetzt eine illegale Zapfstelle für Aufregung.

Ein Unbekannter hat einen Baum nahe dem Rodelberg ein Loch gebohrt und eine Flasche so angebracht, dass das austretende Birkenwasser hineinrinnt. Am vergangenen Freitag entdeckte ein städtischer Mitarbeiter die Vorrichtung, die im Rathaus überaus kritisch gesehen wird. „Das Anbohren von Bäumen birgt immer das Risiko eines Schädlings- und Fäulnisbefalls an der Wunde“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Insbesondere durch die schwierige Klimalage der letzten beiden Jahre geschwächte Bäume können dadurch leicht Schaden nehmen.“

Die Zapfvorrichtung wurde deshalb inzwischen entfernt. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass das Anzapfen städtischer Bäume nicht erlaubt und eine Sachbeschädigung darstelle, die auch verfolgt werde. Für die nächsten Wochen kündigte die Verwaltung verstärkte Kontrollen durch Außendienstmitarbeiter an.

Von Johannes Dorndorf