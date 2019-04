Spektakulärer Überfall in Rethen: Ein als DHL-Paketbote getarnter Räuber hat am Dienstagvormittag einen 30-jährigen in dessen Wohnung an der Pattenser Straße überfallen und ausgeraubt. Der Mann und ein Komplize flohen mit Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.