Anlässlich des 20. Todestages von Erich Panitz hat Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne bei einer Gedenkveranstaltung an die Verdienste des früheren Stadtdirektors und Ehrenbürgers erinnert. 25 Wegbegleiter und Angehörige versammelt sich am Donnerstag an Panitz’ Grab auf dem Friedhof Im Heidfeld.