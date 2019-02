„Ich muss euch leider etwas sagen“, war das erste, was Herr Goldhorn der Klasse 9c am Montagmorgen mitteilte. Es war ein kalter Februartag, an dem die Sonne das Klassenzimmer selbst durch die hohen Fenster nicht wärmen konnte. „Wie ihr ja wisst, ist eure Klassenlehrerin Frau Fruchtmeier schwanger und kann nicht zur Schule kommen. Leider habe auch ich eine Operation. Die ist in zwei Wochen und leider nicht verschiebbar. Ich werde dann eine Weile nicht zur Schule kommen können. Ihr habt also in dieser Zeit sehr viel Unterrichtsentfall.“ „Gibt es denn keine Vertretungslehrer?“, fragte Max. Er war zwischen dem Gerede seiner Klassenkameraden kaum zu verstehen. „Seid mal kurz leise!“, rief Herr Goldhorn. Das Getuschel wurde gedämpfter. „Ich denke, dass ein Teil des Unterrichts stattfinden kann. Wir müssen aber damit rechnen, dass – wie jetzt auch schon – viele Lehrer krank sein werden. Daher müssen wir uns darauf einstellen, dass ihr viel Unterrichtsentfall haben werdet.“ In der Klasse war die Hölle los. Durcheinander wurden viele Fragen auf einmal gestellt: „Wie lange dauert das Ganze?“ – „Kriegen wir Vertretungsaufgaben?“ – „Danke, dass wir ausschlafen dürfen!“ – „Wen kriegen wir als Vertretung?“ – „Dürfen wir in den Freistunden ans Handy?“ – „Können wir die Schule nicht einfach ganz ausfallen lassen?“

„Leise! Leise!! Ruhe!!!“ Das war Herr Goldhorn. „Die Operation findet am Freitag statt; die Woche danach muss ich im Krankenhaus bleiben und die darauf folgende Woche noch zuhause. Ich kann noch nicht sagen, wer mich vertreten wird. Ich gebe euch aber einige Aufgaben; wenn ihr die fertig habt, habt ihr keine weiteren Hausaufgaben. Das generelle Handyverbot in der Schule kennt ihr ja – darüber müssen wir nicht wieder neu diskutieren. Und nein, die Schule fällt nicht komplett aus, egal wie sehnlich ihr es euch wünscht. Ich schlage vor, wir nutzen die verbleibende Zeit jetzt bestmöglich und machen noch etwas Unterricht!“ Er hatte nicht auf Timo geachtet, der leise sagte: „Vielleicht können wir ja dafür sorgen, dass Herr Goldhorn ganz entspannt ins Krankenhaus gehen kann – und es auch für uns eine unvergessliche Woche wird...“

„Du willst was?“, fragten Timos Klassenkameraden ihn in der Pause. Er hatte alle zusammengetrommelt, damit sie gleich von Beginn an alle mitmachten und beteiligt waren. Denn er wusste: Der Plan, der in seinem Kopf immer konkretere Züge bekam, war in der Realität zeitlich und organisatorisch kaum zu stemmen. „Habe ich doch gerade gesagt: Wir organisieren eine Winterwoche im Harz. Wenn wir das ohne Lehrer aus der Schule hinbekommen, und trotzdem unsere Wochenaufgaben schaffen, hilft das doch auch der Schulleitung und Herr Goldhorn. Dann haben wir die schon einmal auf unserer Seite. Das ist die Chance für eine ganz besondere Klassenfahrt. Und ich finde, die haben wir uns verdient. Schließlich hatten wir in der 5. Klasse ja gar keine. Das müsste unsere Eltern doch überzeugen, wenn es um die Beteiligung an der Finanzierung geht.“ „Ich glaube nicht“, warf Mira leise ein. Als alle den Blick auf sie richteten, fuhr sie fort: „Meine Schwester ist vor vier Wochen erst auf Klassenfahrt gefahren. Das war schon knapp und wir haben lange vorher Zuschüsse beantragt. Ich glaube nicht, dass meine Eltern das Geld für eine weitere Fahrt haben.“ Die Kinder senkten den Kopf, einige tauschten fragende Blicke. Jan hatte bisher nur nachdenklich zugehört. Plötzlich hellte sich seine Miene auf: „Mein Vater hat eine Marketing-Agentur. Er beschäftigt immer mal wieder Studenten, die das Falten und Eintüten von Flyern übernehmen. Vielleicht können wir uns bei ihm etwas dazu verdienen? Ich finde, wir sollten das nicht alles unseren Eltern aufschultern.“ Jetzt meldete sich Timo wieder zu Wort: „O.k. - ich finde, Jan hat Recht. Und für Mira brauchen wir eine besondere Lösung. Ich schlage vor, wir teilen uns auf. Jan – du, Mira und Frank, ihr seid das Team für die Finanzierung. Ach ja, und Marie, du hast über deine Mutter gute Kontakte zum Förderverein. Du machst in Jans Team mit. Aylen, Luca, Micha und Jenny – ihr vier kümmert euch um die Wochenaufgaben. Außerdem fragt ihr die Lehrer, ob es in der Oberstufe ein paar Schüler gibt, die für eine Woche frei gestellt werden und uns begleiten könnten. So wird das in der Schule meiner Schwester auch immer gemacht, wenn sie die jährliche Skifreizeit organisieren. Henri, Jana und ich schreiben Info-Briefe für die Eltern, gehen morgen zur Schulleitung und klären alles mit dem Sekretariat. Ihr anderen trefft euch heute Nachmittag und teilt auf, wer bei welchen Jugendherbergen oder einfachen Hotels im Harz anfragt. Vielleicht könnt ihr vorher auch schon ein paar Tipps von euren Eltern bekommen, welche Region für eine sportliche Winterwoche im Harz am besten geeignet ist. Dann haben wir hoffentlich schon morgen ein Angebot – wir treffen uns auf jeden Fall wieder hier in der ersten großen Pause.“ „Hört sich cool an!“, bekräftigte Henri. „Vielleicht können wir unseren alten Sportlehrer Herrn Schlinker überreden, dass er uns begleitet? Er ist zwar schon pensioniert, aber die Sport-AG betreut er trotzdem nach wie vor. Und ich finde den richtig nett – und sehr fit ist er auch.“

Später ging eine kleine Gruppe der 9c zum Sekretariat, um die Telefonnummer von Herrn Schlinker zu erfragen. Insgesamt herrschte eine freudig-gespannte Stimmung und immer wieder machten sich einzelne Schüler Notizen, weil ihnen noch etwas Wichtiges einfiel. Auch Mira war inzwischen deutlich zuversichtlicher und freute sich außerdem, dass sie mit den Jungs in einem Team war. Sie hatte sich schon lange nicht mehr mit ihren Mitschülern außerhalb der Schule getroffen.

Das Überzeugen von Herrn Schlinker war erstaunlich unproblematisch. Außerdem hatte er bereits Erfahrung mit der Organisation von Klassenfahrten und bot sogar an, sich gleich am nächsten Tag nach der Schule mit der gesamten 9c zu treffen. Er hatte zudem eine Liste von Unterkünften im Harz, die er über den Klassenchat teilte. Die Überzeugung der Schulleitung am nächsten Tag war dagegen deutlich schwieriger. Zum Glück gehörte Jana zu der Dreier-Gruppe, die das Gespräch mit der Direktorin führte. Sie war Klassensprecherin und sehr wortgewandt. „Sie glauben gar nicht, wie gut plötzlich alle zusammen arbeiten. Alle sind richtig bei der Sache, weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Keiner gibt dumme Kommentare, jeder versucht zu helfen. Sogar die Eltern und Geschwister bieten an, Outdoorkleidung oder Skiausrüstung auszuleihen.“ Da konnte sich die Schulleiterin ein Schmunzeln nicht verkneifen. „Also gut. Ich kläre den versicherungsrechtlichen Teil und bespreche alles mit Herrn Schlinker. Außerdem frage ich beim Oberstufenkoordinator nach drei Schülern, die für eine Begleitung in Frage kommen. Er hat den besten Überblick, wer sich eine Woche Auszeit am besten leisten könnte. Ehrlich gesagt entlastet uns eure Aktion auch ein wenig bei der derzeit problematischen Betreuungssituation.“

Und nach zwei Wochen Organisation und zahlreichen Treffen nach der Schule und am Wochenende stand die gesamte 9c am letzten Montag im Februar tatsächlich mit den Begleitern dieser besonderen Tour am Bahnhof und wartete voll bepackt auf den Zug in Richtung Werningerode. Alle waren inzwischen Meister im Falten von Flyern. Doch am prägendsten war die Erfahrung, dass sie das alles in so kurzer Zeit gemeinsam wirklich geschafft hatten.

Von Florian Elbrandt