Bürger der Vergangenheit, Optimisten, Pessimisten, Futuristen und desinteressierte Teenager,

mit rasender Geschwindigkeit rattert die Dampflokomotive „ Deutschland“ über ihre krummen Schienen durch die immergleiche verdorrte Pampa. Unter den Reisenden herrscht große Uneinigkeit über das Ziel der Reise, denn ein jeder meint, er wisse, wohin der Weg führe. Den einen geht es darum, vor den anderen Zügen anzukommen. Andere wollen im Rückwärtsgang zurückrollen, bis der Zug beim altbekannten Heimatbahnhof angekommen ist. Weitere verbreiten Hassreden auf den Zugführer. Doch wirklich wissen, wohin die Fahrt geht, kann niemand, denn, was die Fahrgäste gerne vergessen: Es gibt keine Fenster.

Ein ähnliches Empfinden muss es gewesen sein, den Wandel von Politik, Gesellschaft, Kultur und Ethik im Jahr 2018 abzuschätzen. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute, im Jahr 2028 sind wir am Ziel unserer Reise angekommen.

1 DER FALSCHE GLEIS

Wir sind an einem Bahnhof angekommen. „Fortschritt“, steht in großen Leuchtbuchstaben über dem Eingang geschrieben. Es folgt mein Bericht über Deutschland im Jahre 2028, kurz nach dessen Ankunft am Gleis „Fortschritt“, an dem „alles schneller geht, alles einfacher ist und (fast) jeder im Überfluss leben kann.“ (Zugführer, August 2028)

1.1 FORTSCHRITT & WISSENSCHAFT

Innovation und der daraus folgende Luxus prägen das Leben der zukünftigen Deutschen wie kaum etwas anderes. Selbstfahrende Autos, Drohnen, Haushaltsroboter und selbstspülende Toiletten machen den Deutschen das Leben um einiges leichter. Die Deutschen lieben diese ungeheure Bequemlichkeit und sind nur zu gern bereit tausende Euro dafür zu bezahlen. Dieses Geld steht ihnen natürlich zur Verfügung, denn die Mehrzahl der Deutschen ist reicher geworden; also beinahe.

Was mit den Millionen durch Maschinen und Computer in die Arbeitslosigkeit gedrängten Menschen passierte, die keinen Zugang zu einer Ausbildung hatten oder einen Beruf erlernten, den einfache künstliche Intelligenzen effizienter zu erfüllen wussten, ist in den öffentlichen Debatten kein allzu wichtiges Thema.

1.2 DER NEUE HUMANISMUS

Schon im Jahr 2018 schienen große Teile der Menschheit manchen Grundwerten des Humanismus wie Nächstenliebe, Toleranz, Bescheidenheit und Empathie abgeschworen zu haben. Dieser Effekt potenziert sich in der Folgezeit. Die Deutschen haben keine Lust mehr auf Ethik, sondern auf Klamotten, Autos, Geld und Popularität. Die oben genannten Werte verschwimmen. Nächstenliebe wird zu Neid, Toleranz zu Gleichgültigkeit. Bescheidenheit wird zu Prasserei, Empathie zum sympathiegenerierenden Schauspiel.

In zehn Jahren schon lieben die Menschen nicht mehr. Stattdessen wünschen sie sich in eine statusbedingte Verbindung der Oberflächlichkeit hinein, projiziert und angeworben durch Konzerne wie Parship, Elite Partner und Lovescout 24. Was die Bewohner der Zukunft „lieben“ ist ein Trugbild: Ein verfälschtes Portrait, ein kurzer Steckbrief und ein Vermittlungsalgorithmus, der sich das Recht herausnimmt, Amor zu spielen. Die wesentlichen Kriterien zur Auswahl von potentiellen Partnern sind entweder oberflächlicher oder finanzieller Natur. Ihren Ursprung hat dieser Vorgang schon in den 2020ern. Hinweise darauf finden sich zum Beispiel im Text des Songs „Was du Liebe nennst“ vom deutschen Rapper Bausa.

Die Jugendlichen und Kinder von 2028 haben ein großes Problem: Sie sind mehrheitlich abhängig von digitalen Medien wie Computerspielen und Sozialen Netzwerken. Prävention, die ab der weiterführenden Schule geleistet wird, kommt zu spät. Die Hobbys der Zukunft heißen Instagram, Snapchat, GTA 9 und FIFA 28. Die Regierung sieht sich mit der steigenden Zahl von Schulabsentismus und Therapiebedürftigen überfordert.

1.3 DIE NEUEN DRAHTZIEHER

Die Deutschen schenken ihr politisches Vertrauen immer häufiger nicht mehr dem Staat, sondern denen, die den Fortschritt gebracht haben. Die Macht fällt langsam aber sicher den „GAFAs“ ( Google, Apple, Facebook, Amazon) zu, welche 2028 mehr politische Macht haben als jede staatliche Instanz.

Die Politik hat sich selbst zu einem Fragment dessen geschrumpft, was sie einmal war, sodass die verbliebenen Parteien mit kaum mehr als leeren Worthülsen um sich werfen, um Stimmen zu generieren.

Die GAFAs und andere Riesenkonzerne, die sich schrittweise zu einer einzigen Macht verschmelzen, weichen die nationalen Grenzen auf, denn sie können nur international ihren vollen Einfluss ausleben. Die Profite steigen ins Unermessliche. Denn was die Durchschnittsmenschen im Jahr 2018 als Reichtum bezeichnen, ist für die wenigen Hundert Personen, die sich 2028 als Spitzen der Konzerne bezeichnen, kaum mehr als ein Witz. Sie werden mit Fantastilliarden an Dollar für ihre zwielichtigen Mühen belohnt.

Die Internationalisierung und das Aufheben von nationalen Zwängen scheint auf den ersten Blick begrüßenswert zu sein, beruht aber letztlich allein auf dem Profitdenken Einzelner.

1.4 HINTER DEN MAUERN

Und dann ist da der Grenzzaun. Deutschland ist 2028 von einem Zaun umgeben, der es in alle Richtungen vor Terror abschirmt. Jedenfalls war das beim Errichten die Begründung der Regierung. Tatsächlich jedoch bereitet sich das Land vor – auf eine neue Welle von Wirtschaftsflüchtlingen.

Wenn man den Flughafen von Dhaka ( Bangladesch) im Jahr 2028 verlässt, erwarten einen vier Restaurants, ein paar Geschäfte, ein bengalischer Tempel und ein kleiner Park, der zum Lustwandeln einlädt. Die Urlauber bewundern den Fortschritt und die bunte Kultur von Bangladesch. Doch der gepflegte Ort ist von einer hohen Mauer mit Stacheldraht auf der Brüstung umgeben.

Dahinter liegt ein dunkles Land, dessen Horizont vom Dampf der Fabriken ganz schwarz ist. Der Gestank von Chemikalien hängt in der Luft, die Häuserwände zerfallen. Die Menschen, welche zu Tausenden und Abertausenden auf den Straßen schlafen, wandeln schon Stunden vor Sonnenaufgang durch die Schwaden des Elends, um sich am Leben halten zu können. Die zerfallenden Autos und Rikschas stehen in ewigen Staus hintereinander, wobei ein jeder versucht zum rechten, willkürlichen Zeitpunkt am rechten, abstoßenden Ort zu sein. Die todkranken Kinder suchen am Straßenrand im Abfall nach Essensresten. Der Arbeitstag der Bewohner von Dhaka dauert so lange an, dass es fast keinen Sinn macht, die Fabriken am Ende der Schicht zu verlassen.

Auf dem Bürgersteig liegt ein Alter. Gestern hat er sich zum Schlafen niedergelegt, heute wird er nicht mehr aufstehen. Er wird nie wieder aufstehen. Und niemand bringt ihn weg. Viele sterben auf den Straßen Dhakas. Der Tod ist ein Gast, der nicht unbedingt unerwünscht kommt. Er schafft Arbeitsplätze.

Anwärter gibt es zu Tausenden. Sie kommen aus den Küstengebieten, die 2028 von Meerwasser überströmt wurden und seitdem aufgrund von Bodenversalzung für Agrarwirtschaft unbrauchbar geworden sind.

2 DAS RICHTIGE GLEIS

Um einer Zukunft wie dieser zu entgehen wird so einiges nötig sein. Es würde nicht reichen, eine einzige Weiche zu stellen, und dann das Beste zu hoffen. Doch wie würde das Zielgleis aussehen? Ganz offensichtlich gehen in diesem Punkt die Meinungen der Fahrgäste drastisch auseinander. Ganz so einfach ist es also nicht das eine gute Gleis zu finden.

Ich persönlich bin der Meinung, dass wir noch bevor wir uns überhaupt für einen der Gleise entscheiden, noch etwas viel Wichtigeres tun müssen, und zwar anfangen Verbindungen mit den anderen knapp 200 Zügen einzugehen, welche wie wir mutterseelenallein durch ein Ödland manövrieren. Das ist der einzige Weg, endlich die Dämonen Armut, Hunger, Ausbeutung und vor allem Krieg loszuwerden. Absurd, wenn man mal darüber nachdenkt, dass sich eine Zivilisation aus acht Milliarden Lebewesen, deren Erbmaterial sich zu 99% gleicht, die sich über Jahrtausende hinweg entwickelt haben, die durch Ignoranz und Verantwortungsverschiebung einen Klimawandel herbeigeführt haben, die auf einem einzigen, wunderbaren Planeten hausen, noch immer in reaktionären, von Krieg und Inzest gemeißelten Grenzen der Nationalität leben, denken und diskutieren. Die Zukunft der Welt liegt nicht in einem großen Puzzle mit einigen hundert Teilen, das nur funktioniert, wenn alle zusammenwirken, was nicht passiert, sondern in einer Gesamtheit: Unserem Planeten Erde. Wir müssen jetzt aufhören nur über die prozentuale Armut in Deutschland zu sprechen, und anfangen die nationalen Barrikaden, die unser Land umgeben, niederzureißen.

Im Weiteren glaube ich, dass es jetzt wichtig ist, die Macht der Konzerne massiv einzuschränken, andernfalls drohen sie zu einem Werteverschlingenden Monster zu werden. Der Staat muss aus einem simplen Grund die Macht haben, sich über die Konzerne hinwegzusetzen: Während die staatliche Macht (optimalerweise) den direkten Willen des Volkes vertritt, arbeiten die Konzerne einem anderen Ziel entgegen, der Bereicherung Einzelner. Die Zukunft auf der Basis eines solchen Anreizes zu erbauen wäre fatal.

Wir müssen jetzt anfangen um Längen ökologischer zu leben, oder das, was wir als Natur kennen, wird unseren Urenkeln nur noch aus Geschichtsbüchern bekannt sein. Wir müssen die Jugend viel nachhaltiger über Politik, Mediensucht, Schönheitswahn und die Absurditäten der Wirtschaft aufklären. Wir müssen anfangen, das Ziel unserer eigenen individuellen Bemühungen nicht in materiellem Lohn zu sehen, sondern in anderen Anreizen wie Wertschätzung oder Selbstverbesserung. Wir müssen den Zufall beschützen.

Es gibt viele Vorstellungen davon, wie die Zukunft aussehen könnte. Das Wichtigste allerdings, woran wir uns jeden Tag erinnern müssen, bleibt, dass die Zukunft nicht einfach irgendwann da ist, wie ein Amazon Paket, sondern dass wir sie erbauen müssen, wie ein DIY-Regal. Und wer um seine Utopie kämpfen will, sollte jetzt damit anfangen. Sonst droht uns eine Welt der Intoleranz, der Ungleichheit, der Lüge und des Asphaltes. Stellen wir die Weichen, um auf den richtigen Gleis zu kommen.

Von einem älteren Kaspar A. Lübbert aus der nahen Zukunft des Jahres 2028

