Alt-Laatzen

Das Unwetter über Laatzen blieb am Sonnabend zwar aus, aber heftige Windböen und einen kurzen Regenschauer gab gegen 14 Uhr trotzdem. Für einen Sonnenschirm im 9. Obergeschoss eines Hochhauses in Alt-Laatzen waren diese Windböen zu stark, er knickte um und hing ungesichert an der Balkonbrüstung an der viel befahrenen Hildesheimer Straße herab. Um 14.50 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Laatzen alarmiert. Nach Auskunft von Laatzens Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft waren acht Helfer der Laatzener Ortsfeuerwehr mit zwei Fahrzeugen vor Ort sowie die Polizei.

Die Ortsfeuerwehr Laatzen sichert den Schirm im 9. Stock von der Drehleiter aus. Quelle: Feuerwehr/Senft

Zwei Einsatzkräfte fuhren mit der Drehleiter nach oben und klemmten den Schirm von der Halterung ab. Im Korb nahmen sie den blauen Sonnenschutz mit nach unten und übergaben ihn der Polizei. Während des Einsatzes war die Hildesheimer Straße in Richtung Hannover zwischen Münchener- und Birkenstraße in der Zeit von 15 Uhr bis 15.15 Uhr gesperrt.

Die Ortsfeuerwehr Laatzen sichert den Schirm im 9. Stock von der Drehleiter aus. Quelle: Feuerwehr/Senft

Von Kim Gallop