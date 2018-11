Nachrichten Gleidingen - Ausstellung über die jüdische Gemeinde Eine Ausstellung über die jüdische Gemeinde Gleidingen ist am Sonntag, 4. November, in der Heimatstube des Kulturrings Gleidingen zu sehen. Anlass ist der 80. Jahrestag der Reichspogromnacht.

Die Ausstellung ist am Sonntag in der Heimatstube in der Alten Schule Gleidingen an der Hildesheimer Straße 546 zu sehen. Quelle: Stephanie Zerm