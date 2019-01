Nachrichten Gleidingen - Kulturring zeigt letztmalig Ausstellung zur Energiegeschichte Der Kulturring Gleidingen zeigt am Sonntag, 27. Januar, letztmals eine Ausstellung zur Energieschichte. Von 15 bis 17 Uhr ist in der alten Schule auch die Ausstellung zur jüdischen Gemeinde zu sehen.

Die Ausstellung zur Technikgeschichte aus dem Energiemuseum von Avacon ist am, Sonntag, 27. Januar, letztmalig in der Heimatstube in Gleidingen zu sehen. Das Bild zeigt die Avacon-Auszubildenden Felix Gregor (von links) und Daniel Kraushaar sowie Referent Ralf Baumgarten beim Aufbau einer handbetriebene und gasbefeuerte Waschmaschine. Quelle: Daniel Junker