Gleidingen

Mit den Stichworten „Feuer im Küchenbereich“ wurden am Montagabend gegen 19.15 Uhr die Ortsfeuerwehren Gleidingen, Ingeln-Oesselse und Laatzen in die Hildesheimer Straße nach Gleidingen alarmiert. In einem Fachwerkhaus an der Ecke Osterstraße hatte sich Fett entzündet, so dass auch die Schränke darüber in Brand gerieten.

Die 39-jährige Bewohnerin hatte nach Feuerwehrangaben in der Wohnung im Erdgeschoss für ihren vierjährigen Sohn Fischstäbchen angebraten. Das Fett in der Pfanne geriet dabei in Brand. Daraufhin versuchte die Gleidingerin, das Feuer mit Wasser zu löschen. „Ein verhängnisvoller Fehler, im Nu brannten auch die Oberschränke und die Dunstabzugshaube“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Ein Passant bemerkte den Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Mutter und Kind sowie die anderen Bewohner konnten sich ins Freie retten, sie blieben unverletzt. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Die Ortsfeuerwehr Gleidingen baute die Dunstabzugshaube ab und brachte die noch rauchenden Trümmer nach draußen. Mit einem Hochleistungslüfter bliesen die Retter frische Luft in das verqualmte Haus. Gegen 19.40 Uhr rückten die Helfer aus Gleidingen mit ihren drei Fahrzeugen wieder ein. Die Ortsfeuerwehren Laatzen und Ingeln-Oesselse wurden nicht eingesetzt.

Von Johannes Dorndorf