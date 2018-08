Gleidingen

Beim Zusammenstoß zweier Autos der Marke Skoda auf der Kreuzung der Bundesstraße 6 in Gleidingen sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten ist auch ein dreijähriges Mädchen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 75-jährige Laatzenerin gegen 18.45 Uhr auf der B6 unterwegs von Sarstedt in Richtung Hannover. Auf Höhe der Ampelkreuzung an der Oesselser Straße wollte die Seniorin mit ihrem Skoda Fabia nach links in Richtung Gleidingen abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Skoda Superb einer 27-Jährigen, die auf der Bundesstraße in Richtung Sarstedt fuhr.

Bei der Kollision auf der Kreuzung wurde die 75-jährige Frau schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 27-jährige Superbfahrerin aus Sarstedt und ihre dreijährige Tochter, die in einem Kindersitz auf dem Beifahrer saß, erlitten Prellungen und andere leichte Verletzungen. Beide Fahrerinnen und das Kind kamen zur ärztlichen Behandlungen in Krankenhäuser.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen der Bundesstraße 6 in Richtung Sarstedt bis etwa 21 Uhr gesperrt werden. Es kam zu leichten Behinderungen. Den an den Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Von Astrid Köhler