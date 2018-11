Laatzen-Mitte

Ein vermeintlicher Ölschaden, ein angebranntes Brötchen und Wasser im Keller: Innerhalb weniger Stunden ist die Ortsfeuerwehr Laatzen am Wochenende zu drei Einsätzen gerufen worden.

Zunächst wurde am Sonnabend gegen 18 Uhr ein Ölschaden an einem Lastwagen vor einem Hotel an der Würzburger Straße gemeldet, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Dann aber sei die Meldung korrigiert worden: Es sei doch nur Kondenswasser gewesen. Die Helfer konnten daraufhin wieder ins Gerätehaus zurückfahren.

Am Sonntag um 0.30 Uhr folgte der nächste Alarm: Die Brandmeldeanlage der Flüchtlingsunterkunft an der Gutenbergstraße hatte ausgelöst. „In der fünften Etage fanden die Helfer dann den Grund: ein angebranntes Brötchen in einem Toaster“, sagte Senft. Gegen 1 Uhr endete der Einsatz der Feuerwehrleute.

Die Nacht war kurz. Weil im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Wülferoder Straße die Heizung nicht dicht war, wurde Senft zufolge gegen 6.20 Uhr ein Wasserschaden gemeldet. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, schöpften die Bewohner das Wasser bereits mit Wannen ab. Die Feuerwehr habe sie mit einem Wassersauger unterstützt. Dieser sei rund 40 Minuten in Betrieb gewesen. Eine Fachfirma werde sich nun um alles Weitere kümmern.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Laatzen finden Sie hier in unserem Polizeiticker

Von Andreas Zimmer