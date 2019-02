Nachrichten Rethen - Feuer auf Gewerbegrundstück: Arbeiter verbrennen illegal Holz Einen illegal mit beschichteten Holzresten befeuerten Stahltank hat die Feuerwehr am Sonnabendmittag in Rethen gelöscht. Die verantwortlichen Arbeiter erwartet wegen der Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld.

In diesem Stahltank auf einem Gelände an der Peiner Straße in Rethen hatten Arbeiter am Sonnabend Holzreste verbrannt, darunter auch beschichtetes Holz, was verboten ist. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die verantwortlichen Arbeiter erwarten Anzeige und Bußgeld wegen der Ordnungswidrigkeit. Quelle: Gerald Senft