Canta d’Elysio singt in St. Gertruden

Nachrichten Gleidingen - Canta d’Elysio singt in St. Gertruden Sie bieten eine Zeitreise durch die Musik: Die Musiker des Männerchores Canta d’Elysio singen am 24. August im Rahmen von Gertrudens Kulturladen in der Gleidinger St.-Gertruden-Kirche.

Der Männerchor Canta d'Elysio tritt am 24. August in der St.-Gertruden-Kirche in Gleidingen auf. Quelle: Canta d'Elysio