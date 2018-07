Laatzen/Hannover

Die Polizei warnt vor Dieben, die es gezielt auf Sportwagen der Marke Mazda CX-5 abgesehen haben. Am vergangenen Wochenende gab es allein vier Diebstähle der Baureihen 2016 bis 2018 in Laatzen und Hannover.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die unbekannten Täter in der Zeit von Freitag bis Sonnabend, 17 bis 11 Uhr, in Laatzen und Hannover zugegriffen. Die Mazda-Modelle wurden vor den Wohnanschriften der Fahrzeughalter an der Pasteurallee in Groß-Buchholz, in der Wülferoder Straße und der Straße Am Erdbeerfeld in Laatzen-Mitte sowie in der Gleiwitzer Straße in Alt-Laatzen gestohlen. Die Autos in den Farben schwarz, rot, blau und braun haben einen Gesamtwert von rund 127.000 Euro.

Schon seit längerem stehen die Sportwagen im Fokus der Diebe: Seit Jahresbeginn hat die Polizei weitere 17 Fälle registriert, bei denen exakt die gleichen Mazda-Baureihen gestohlen wurden. Der Gesamtschaden belief sich dabei auf weitere 560.000 Euro. Die Tatorte waren auf die gesamte Region Hannover verteilt. In einem Fall – am 16. Mai – gelang es Einsatzkräften der Polizei Brandenburg, einen Autodieb mit einem gestohlenen Fahrzeug festzunehmen.

Die Polizei bitte mögliche Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, sich unter Telefon (0511) 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Von Johannes Dorndorf