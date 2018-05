Nachrichten Grasdorf - Alte Tankstelle ist abgerissen – nun sind Wohnungen geplant Das alte Tankstellengebäude an der Hildesheimer Straße in Grasdorf ist Geschichte. Vor kurzem wurde das Haus abgerissen. Der Palettenhandel Bremer hat seinen Betrieb nach Adensen verlegt.

Die alte Tankstelle an der Hildesheimer Straße 128 in Grasdorf wurde in den vergangenen Wochen abgerissen. Quelle: Daniel Junker