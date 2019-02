Alt-Laatzen

Das Alt-Laatzener Storchenpärchen ist wieder komplett – als erstes in der südlichen Region Hannover. Bereits seit Mittwoch sind Garry und Käthe, wie die Tiere von vielen genannt werden, nahe dem Nest am Alt-Laatzener Steinbrink zusammen gesichtet worden. Die Störchin war bereits am 10. Februar eingetroffen, nun folgte auch das Männchen.

„Am Mittwochabend saßen die beiden gemeinsam im Nest“, sagt Laatzens Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder. Tagsüber seien die Tiere derzeit vor allem auf Futtersuche, die sie unter anderem auf die Wiesen am Bemeroder Bleek und In den Mühlenbreiten nahe dem Wiesendachhaus führt. Schon jetzt zu beobachten seien die typischen Paarungsrituale, etwa das Schäbeln und das gegenseitige Säubern des Gefieders.

Auch in Wülfel tut sich inzwischen etwas. Zeitgleich mit Garry sei auch Storch Franz auf dem Nest in der Großen Masch eingetroffen, berichtet der Laatzener Storchenbeobachter Jürgen Körber. Beide Vögel seien zuvor noch zusammen in Ricklingen gesichtet worden. Das Grasdorfer Brutpaar Frieda und Käthe lässt hingegen noch auf sich warten. „Im letzten Jahr wurde ihre Ankunft am 6. März dokumentiert“, sagt Körber.

Von Johannes Dorndorf