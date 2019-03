Nachrichten Laatzen - Zwei Kantoren geben Konzert mit geistlichen Gesängen Ein Konzert mit geistlichen Gesängen gibt’s am Sonnabend, 23. März, in Alt-Laatzen. Die Kreiskantoren Zoltán Suhó-Wittenberg und Johannes Schnabel präsentieren Werke verschiedener Jahrhunderte.

Zoltán Suhó-Wittenberg (Bild) und Johannes Schnabel an der Hammer-Orgel und am Steinweg-Flügel geben am 23. März ein Konzert in der Immanuel-Kirche Quelle: Dorndorf / privat