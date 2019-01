Laatzen

Die seit Donnerstag vermisste Adelheid S. aus Laatzen ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei Hannover am Sonnabendmittag mit. Demnach fanden die Beamten die 78-Jährige in einem Krankenhaus. Die Laatzenerin habe sich dort in Behandlung begeben, teilte die Polizei mit. Der Frau gehe es den Umständen entsprechend gut.

Von RND/ms