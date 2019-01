Isernhagen H.B.

Unbekannte haben auf einem Betriebsgelände an der Chromstraße in Isernhagen H.B. zwei Container aufgebrochen. Entdeckt wurde die Tat am Mittwochmorgen um 8.30 Uhr. Ob sich die beiden Einbrüche gleichzeitig ereigneten steht nicht fest. Gesichert hingegen ist, dass einer der beiden Container in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen wurde. Bei dem zweiten lässt sich der Tatzeitpunkt nicht genau ermitteln, da er seit Jahresbeginn nicht mehr genutzt worden war. Ebenfalls ungeklärt ist, ob die Einbrecher etwas haben mitgehen lassen. Die Polizei bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei dem Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer