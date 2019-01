Altwarmbüchen

Ein unbekannter Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Hallenbades an der Bernhard-Rehkopf-Straße davongefahren, ohne die Polizei zu verständigen oder dem Besitzer des anderen Fahrzeugs seine Personalien mitzuteilen. Laut einem Polizeisprecher ereignete sich die Unfallflucht bereits am Mittwoch zwischen 20.40 und 21.50 Uhr, wurde aber erst mit Verspätung angezeigt. Der geparkte graue VW Polo trug Lackschäden an der Beifahrerseite davon, die von der Tür bis zum hinteren Radkasten reichten. Die Polizei schätzt die Reparaturkosten auf rund 4000 Euro. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter