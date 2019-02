Altwarmbüchen

Ausnahmsweise ganz auf die Grundschulen konzentriert sich die nächste Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses des Isernhagener Rates am Donnerstag, 14. Februar, ab 18.30 Uhr im Rathaus in Altwarmbüchen.

Unter anderem werden die Politiker dabei mit der Verwaltung diskutieren, wie die Schulwege an den Grundschulen in H.B., N.B. und Kirchhorst sicherer gestaltet werden können. Für Neuwarmbüchen sieht die Verwaltung keinen Bedarf, der künftige Standort der Grundschule Altwarmbüchen soll separat betrachtet werden.

Auf der Tagesordnung steht zudem eine Empfehlung für den Rat, dass die Grundschulen Kirchhorst und Neuwarmbüchen wie bereits bekannt zusammengelegt werden sollen. Zum möglichen Konzept kann Kirchhorsts Schulleiter Egbert Bortfeldt gleich selbst Stellung beziehen: Er stellt sich in der Sitzung vor. Ein weiteres Thema ist der Zeitplan zur Einführung des Ganztagsbetriebs an den Grundschulen. Ein Sachstandsbericht zur Grundschule Auf dem Windmühlenberge in N.B. steht ebenfalls auf der Themenliste – sie soll beim Ganztagsbetrieb die Vorreiterrolle in Isernhagen übernehmen.

Zuhörer können sich zu Beginn der Sitzung mit Fragen an Politiker und Verwaltungsmitarbeiter wenden.

Von Frank Walter