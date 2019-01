Isernhagen

Kinder, die zwischen Oktober 2013 und September 2014 geboren sind, werden im Sommer 2020 schulpflichtig. Eltern müssen sie in den nächsten Wochen an den Grundschulen in Isernhagen anmelden. Für die Anmeldung müssen die Eltern die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch und im Zweifelsfall Beschlüsse über das Sorgerecht mitbringen.

Das sind die Termine für die Anmeldungen

Die Grundschule in Isernhagen H.B. nimmt am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr Anmeldungen entgegen. Die Grundschule Altwarmbüchen tut dasselbe von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. März, stets von 8 bis 14 Uhr. Für die Grundschule N.B. können Kinder von Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr angemeldet werden. Anmeldungen in der Grundschule Neuwarmbüchen sind am Montag, 1. April, und Mittwoch, 3. April, stets von 8 bis 13 Uhr möglich. In Kirchhorst gilt das für Donnerstag, 4. April, von 12 bis 17 Uhr, und Freitag, 5. April, von 8 bis 13 Uhr.

Kinder, die zwischen zwischen Juli und September 2014 geboren sind, gelten als „Flexi-Kinder“: Eltern können in diesem Fall selbst entscheiden, ob ihr Kind 2020 oder erst 2021 eingeschult wird. Eine Verschiebung müssten sie schriftlich bei der Schule beantragen.

Kannkinder für 2019 ab sofort anmelden

Kinder, die zum Schuljahresbeginn 2020 noch nicht sechs Jahre alt sind (Kannkinder), aber eingeschult werden sollen, erhalten gesonderte Anmeldetermine im nächsten Jahr. Kannkinder, die in diesem Sommer eingeschult werden sollen, müssen ebenfalls in den nächsten Wochen, teils noch im Februar, angemeldet werden. Die genauen Termine, die Adressen der Grundschulen und weitere Informationen finden sich im Internet auf www.isernhagen.de oder hier.

Von Carina Bahl