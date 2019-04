Altwarmbüchen

Gleich zweimal in den vergangenen Tagen haben Zeugen in Altwarmbüchen Schussgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Zum ersten Fall am Mittwochabend, 10. April, im Bereich der Felder hinter dem Hotel Hennies an der Hannoverschen Straße hofft die Polizei nun mit einer allerdings vagen Beschreibung auf weitere Hinweise.

Gegen 19.30 Uhr hatten an jenem Abend gleich mehrere Zeugen die Polizei alarmiert, die wegen der möglicherweise hochbrisanten Lage mit 15 Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz war. Sprengstoffspürhunde hatten letztlich drei Hülsen aus einer Schreckschusspistole entdeckt.

Älterer Mann soll Schüsse abgefeuert haben

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Zeugen die Person beschreiben können, die aus einer Waffe Schüsse in die Luft abgegeben haben soll. Dabei soll es sich um einen grauhaarigen Mann im Alter von 60 bis 80 Jahren gehandelt haben. Er war etwa 1,70 Meter groß und mit einer beigefarbenen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Genaueres konnten die Zeugen aufgrund der großen Entfernung nicht erkennen. Keine Hinweise gibt es bislang zu einem Fahrzeug in der Nähe.

Bislang keine weiteren Hinweise zu Schüssen an der Seestraße

Zu dem zweiten ähnlichen Vorfall in Altwarmbüchen, bei dem ein Zeuge in der Nacht zu Dienstag, 16. April, Schussgeräusche vom Parkplatz am Ende der Seestraße gemeldet hatte, hat sich bis Mittwochmittag noch kein weiterer Hinweisgeber bei der Polizei gemeldet. Der bislang einzige Zeuge hatte von einem lautstarken Streit dreier Personen – zwei Männer, eine Frau – in einer unbekannten Sprache berichtet. Diese seien danach mit einem hellen, größeren und hochmotorisierten Auto, möglicherweise einem Coupé, davongefahren. Eine nähere Beschreibung der Personen gibt es bislang nicht.

Dass zweimal innerhalb weniger Tage in Altwarmbüchen Schüsse abgefeuert worden sein sollen, hält die Polizei für einen Zufall. „Einen Zusammenhang sehen wir bislang nicht“, so ein Polizeisprecher.

Weitere Zeugen für die beiden Vorfälle sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

Von Frank Walter