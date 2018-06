Langenhagen/Altwarmbüchen

Wie beurteilen die Langenhagener die Haushaltssperre, die Bürgermeister Mirko Heuer verhängt hat? Wie sehen sie deren Auswirkungen? Und welche Entwicklung wünschen sich die Isernhagener für ihre Kommune? Über diese und andere Themen will die HAZ-Redaktion mit den Lesern ins Gespräch kommen. Am Dienstag, 3. Juli, stoppt die Rollende Redaktion mit Lokalredakteur Sven Warnecke und Redaktionsleiterin Antje Bismark von 9.30 bis 11.30 Uhr auf dem Wochenmarkt Langenhagen. Auf dem Altwarmbüchener Wochenmarkt macht der markante VW Bulli am Donnerstag, 19. Juli, von 14 bis 16 Uhr Station. Dann freuen sich Lokalredakteur Martin Lauber und Antje Bismark auf spannende Gespräche.

Von Antje Bismark