Neuwarmbüchen

Nach einem Unfall in Neuwarmbüchen hat die Polizei Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Freitag in der Zeit zwischen 14 und 17.20 Uhr in der Höfestraße gegen eine Straßenlaterne gefahren und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dieser dürfte nach Aussage der Polizei erheblich sein, da die Laterne stark beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich gegenüber der Grundschule. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer